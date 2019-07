neues deutschland: Wenn Arbeit die Seele frisst / Ulrike Henning über immer mehr Fehltage auf Grund psychischer Belastungen

Berlin (ots) - Seelische Leiden sind Volkskrankheiten - mit jedem Fehltagsreporteiner beliebigen Krankenkasse, mit jedem Psychiatriekongress wird es deutlicher.Depressionen stehen nach der Zahl der verursachten Krankentage an der Spitze.Jede neue Rekordzahl könnte ein Anlass sein, die Arbeits- und Lebensweise indieser Gesellschaft zu hinterfragen. Eine eindeutige Stressquelle für diemeisten Menschen in diesem Land dürfte die Arbeit sein - Arbeit in jederBeziehung: ihre Hierarchien, Dauer, Überstunden, Pausen,Mitsprachemöglichkeiten, die Gestaltung des Arbeitsplatzes, eine angemesseneVergütung. Dazu gehört die Frage, wie weit sich Menschen verbiegen müssen, umihre Arbeit zu behalten oder überhaupt entlohnte Arbeit zu finden. Bis hin zuden Gründen, warum Lohnarbeit unverzichtbar erscheint: Nicht nur die Wohnungmuss schließlich finanziert werden. Gute Arbeit hat demnach weniger mitmedizinisch-therapeutischen Angeboten und Lösungen zu tun, sondern eher mitgesellschaftlichen, darunter gewerkschaftlichen. Dennoch brauchen Menschen, diemit zunehmenden Stress weniger gut zurecht kommen, mehr Möglichkeiten, ihreseelische Gesundheit zu schützen. Das Gesundheitssystem ist dafür noch nichtausreichend gut aufgestellt, die Wartezeiten für Psychotherapien dauern zulange, die jahrelange Einnahme von Psychopharmaka ist oft nur eine Scheinlösungmit häufig dramatischen Nebenwirkungen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell