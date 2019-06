Berlin (ots) - Die angestrebten Maßnahmen für die Pflege, auf diesich nun mehrere Minister in einer einjährigen konzertierten Aktionzusammen mit Ländern, Verbänden und Kassen einigten, reichen von mehrAusbildung über mehr Personal bis hin zu mehr Geld für diePflegekräfte. Diese Veränderungen sind lange überfällig. Jedochfehlen für viele der Einzelmaßnahmen konkrete Termine. Zu lesen sindhäufig Begriffe wie »zügig«, »mittelfristig« oder »inModellvorhaben«. Die jahrzehntelange politische Zögerlichkeit imBereich Pflege ist noch nicht wirklich überwunden.Einige der schon gesetzten Ziele sind hingegen ambitioniert.Gerade erst wird mit der generalisierten Ausbildung in der Pflegebegonnen, schon sollen die Ausbildungszahlen um zehn Prozent bis 2023erhöht werden.Eine grundsätzliche Einigung fehlt bei der Finanzierung desGanzen: Die Kappung der Eigenanteile der Pflegebedürftigen ist zwarein notwendiger Eckpfeiler für die Verteilung der Lasten, die dadurchentstehen, dass die Bedingungen für die Pflegekräfte endlichverbessert werden. Ob es nun einen Steuerzuschuss geben wird odereine weitere Erhöhung der Pflegeversicherung, bleibt jedoch nochoffen. Die Erweiterung der beitragspflichtigen Einkommen aufKapitalerträge oder Mieteinnahmen - sprich: eine Form derBürgerversicherung, in die alle für alle Einkommen einzahlen - wirdoffensichtlich in der aktuellen politischen Konstellation einWunschtraum bleiben. Auch wenn sie das Finanzierungsproblem bei derWurzel packen könnte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell