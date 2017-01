neues deutschland: Weckruf - über den Amtsantritt des US-Präsidenten

Berlin (ots) - Der neue starke Mann im Weißen Haus nimmt inAngriff, was er angekündigt hat. Antrittsrede und Dekrete geltennicht dem Frieden, sie sind aggressive Kampfansagen. Sein Land undallzu viele in der Welt reiben sich die Augen. Die vermeintlicheUnperson ist plötzlich Präsident.Trump und sein »America first!« müssen spätestens jetzt ernstgenommen und als Weckruf verstanden werden. In fahrlässiger Einfaltund sträflicher Gelassenheit hat auch die deutsche Politik biszuletzt glauben wollen, dieser Kelch werde irgendwie an ihrvorübergehen. Darüber wurde versäumt, sich für eben den jetzteingetretenen Fall zu rüsten.Die Ausgangslage ist schlecht. Die Europäische Union istzerrüttet. Schon macht Washington ein dankbares London wieder zumVorposten seiner Politik im alten Europa. Der scheidende Barack Obamahat sich nach allen anderen zuletzt von Angela Merkel verabschiedet.Trump lädt zuerst Theresa »Brexit« May ein.Mit dem Russland Wladimir Putins will es Trump besser, wenn nichtsogar gut halten. Derweil fahren Brüssel und Berlin den vonWashington vorgegebenen Konfrontationskurs seines Vorgängers gegenMoskau und sind schon lange dessen Verlierer.Sein Volk, das Trump populistisch-nationalistisch beschwört undnur sich selbst meint, war schon auf den Straßen. Die Führungsmachtist im Umbruch, schwere Zeiten für Transatlantiker. Mit bangem Blickauf die Supermacht wird Europa Schaden nicht abwenden - nur mitBesinnung auf die eigenen Interessen, Werte und Stärken.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell