neues deutschland: Walter Hofer: FIS will deutsche Schanze für gemeinsamen Skisprung-Weltcup von Männern und Frauen

Berlin (ots) - FIS-Renndirektor Walter Hofer hat die Pläne desWeltverbands konkretisiert, nach denen Skispringerinnen im kommendenWinter vermehrt von Großschanzen springen dürfen. Eines der geplantengemeinsamen Weltcupwochenenden von Männern und Frauen wünscht sichHofer dabei auf einer deutschen Schanze. »Wir hätten gern einendeutschen Ort dabei. Noch nicht die der Vierschanzentournee. Aber inDeutschland kommen auch an andere Orte viele Fans«, sagte Hofer derin Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Dienstagausgabe). Kandidaten wären Klingenthal, Willingen - undTitisee-Neustadt. Die Kleinstadt im Schwarzwald nannte Hofer explizitals Beispiel: »In Titisee steht uns nur eine Schanze zur Verfügung,dort könnten jetzt auch die Frauen mitspringen.«Eine Tournee für Frauen sei ebenfalls geplant. »Wir hätten sie2019 gern bei der Raw Air dabei«, sagte Hofer. Die wird derzeit vonden Männern in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersundausgetragen. Den Schritt auf die Flugschanze geht die FIS bei denFrauen aber noch nicht. »Wir wollen erst mal gemeinsame Wettbewerbeauf der Großschanze. Und in Vikersund steht auch eine117-Meter-Schanze, von der die Frauen bei der Raw Air springenkönnen.«Der Vorschlag die Restriktion aufzulösen, dass Frauen fast nur aufNormalschanzen springen dürfen, muss vom FIS-Council noch angenommenwerden.