neues deutschland: zu den Wahlen in den Niederlanden

Berlin (ots) - Für Entwarnung, wie sie angesichts des Ausgangs derWahl in den Niederlanden für Europa allenthalben ausgerufen wird,gibt es keinen Anlass. Nur weil Geert Wilders es entgegen so mancherUmfrage nicht geschafft hat, mit seiner PVV stärkste Kraft zu werden,ist der Rechtstrend auf dem Kontinent keinesfalls gebannt. Es zeigtsich vielmehr erneut: Der nationalistische Kurs ist in deneuropäischen Ländern unterschiedlich stark ausgeprägt, er kommt mitgraduell abgestuft hässlichen Fratzen daher, die aber - und das istentscheidend - dem europäischen Gedanken allesamt Schaden zufügen. Sohat der rechtsliberale Premier Mark Rutte auf die nationalistischeKarte gesetzt, Wilders' Forderungen im Wahlkampf übernommen und sogarmit seiner flüchtlingsfeindlichen Anzeigenkampagne übertroffen.Wilders wirkt - in den Niederlanden, aber auch und über die Deichehinaus. Das ist selbst mit dem Zulauf für GroenLinks und für dieLinksliberalen von D66 nicht wegzufeiern. Umso bitterer ist derhistorische Einbruch, den die niederländische Sozialdemokratie beidieser Wahl erlitt. Nicht nur sind damit jegliche Chancen auf einRegierungsbündnis ohne konservative und neoliberale Kräfte in DenHaag dahin. Auch im mächtigsten EU-Organ Europäischer Rat steigen dieChancen für das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten undsinken jene für den Politikwechsel hin zu einem demokratischeren undsolidarischeren Europa.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell