neues deutschland: Wahlen in Großbritannien kommentiert: Ein sanfter Fall¶

Berlin (ots) - Theresa May will ihre ohne Not abgehalteneParlamentswahl schnellstmöglich hinter sich lassen, ja vergessenmachen. »An die Arbeit!«, rief sie auf dem Weg aus dem BuckinghamPalace aus. Der Konservativen dürfte spätestens jetzt klar gewordensein, dass sie das fast Unmögliche schaffen muss: ihrem LandStabilität zurückgeben in der angesichts von Brexit und Terrordenkbar unsichersten Lage. Wie sie das erreichen will, ist am Tagnach der Wahl völlig offen. Die Termine zur Konstituierung desParlaments und zum Auftakt der Brexit-Verhandlungen aber stehen fest.Der Druck auf May ist groß, ihr Fall dafür zunächst ein sanfter.Denn, das hat die Abstimmung deutlich gemacht, nach zwei Jahren desWahlkampfes wollen die Menschen Verlässlichkeit. Sie haben den schonabgeschriebenen Volksparteien - auch Labour - ihre Stimmezurückgegeben, schottische Unabhängigkeitsbefürworter hingegenabgestraft. Viele lebensnahe Themen - und eben nicht der verbaleStellungskrieg zum Brexit - bestimmten die Wahlentscheidung, auchwenn eben jener sich auf alle Lebensbereiche auswirkt. May wirddeutlich mehr bieten müssen, als sie bisher vermochte. Nötig wärennicht nur Floskeln und das Abrücken vom harten Brexit, sondern auchvom Austeritätskurs. Mit einer auf Ausgleich bedachten Politik wärenicht nur soziale Sicherheit wiederherzustellen, sondern auch dieinnere. Das würde bedeuten, Scharfmachern vom rechten Tory-Rand denRücken zu kehren. Einen möglichen Sturzversuch aus den eigenen Reihennicht ausgeschlossen.