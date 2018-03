neues deutschland: Wagenknecht kritisiert Parteispitze: LINKE wird nicht gut geführt

Berlin (ots) - Sahra Wagenknecht, Fraktionschefin der LINKEN imBundestag, hat deutliche Kritik an der Spitze der Linksparteigeäußert. "Eine Partei, in der es ständig Streit und interneReibereien gibt, wird nicht gut geführt", sagte Wagenknecht in einemInterview der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). Die Parteispitze um Katja Kipping undBernd Riexinger solle sich "auf ihre Aufgabe" konzentrieren, "nämlichdie Stärkung der LINKEN - aktuell wäre da vor allem im Osten viel zutun -, statt immer wieder gegen die Fraktionsspitze zu arbeiten". Zuder von ihr und dem saarländischen Fraktionschef Oskar Lafontaineangekündigten linken Sammlungsbewegung kündigte Wagenknecht in demInterview an, noch vor der Sommerpause im Juli einen "erstenöffentlichen Aufschlag" zu machen. "Wir führen Gespräche", sagte sie.Die Fraktionschefin wiederholte, die geplante Bewegung stehe nicht inKonkurrenz zur Linkspartei, sondern solle "linke Politik auch für dieVielen attraktiv machen, die bisher unsere Partei nicht wählen".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell