neues deutschland: Vorsitzender des Paritätischen Ralf Rosenbrock sieht neue Bewegung beim Thema Armutsbekämpfung

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des ParitätischenWohlfahrtsverbands Gesamtverband e.V., Ralf Rosenbrock, gibt sich vordem Armutskongress 2019 vorsichtig optimistisch. "Ich beobachte, dasses eine zunehmende Sensibilisierung für Armut und sozialeUngleichheit gibt. Es gibt eine Reihe starker und wachsenderBewegungen, die sich den einzelnen Facetten widmen", erklärte er derTageszeitung "neues deutschland" (Mittwochsausgabe). Als Beispielnannte er die Mietenwahnsinns-Demonstrationen mit bundesweitZehntausenden Teilnehmern, oder Unteilbar, die große Demo gegenRechts im vergangenen Herbst. Auch in der akademischen Diskussionspiele das Thema eine zunehmend wichtige Rolle.Er lobte einzelne Entwicklungen auf der bundespolitischen Ebene:"Wir sehen, dass sich die Debatte um das Wohnen verändert underfreulich radikalisiert hat. SPD und DGB sind daran, Papiere zuentwickeln, wie Hartz IV überwunden werden soll. Es gibtÜberlegungen, eine armutsfeste Grundrente zu schaffen." Positiverwähnte er zudem die Debatte um die Deckelung der Kostenbeteiligungbei Pflegebedürftigen. Seiner Meinung nach habe das Thema Armut "dieNische verlassen und findet wieder auf dem zentralen politischenMarktplatz statt."Gegenüber "neues deutschland" forderte er eine Anhebung desHartz-IV-Satzes um mindestens 150 Euro: "Die zuständigen Ministerienund die beauftragten Statistiker pfuschen immer wieder an derRegelsatzrechnung herum und rechnen Dinge heraus, die nichtherausgerechnet gehören." Arbeitslose sind laut ParitätischemWohlfahrtsverband die am stärksten armutsgefährdete Gruppe inDeutschland.