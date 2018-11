neues deutschland: Von Auslieferung bedrohter kolumbianischer FARC-Politiker Jesús Santrich: »Es ist eine neue Form, uns zu vernichten«

Berlin (ots) - Dem hochrangigen kolumbianischen Politiker JesúsSantrich droht wegen angeblicher Verwicklung in den Drogenhandel dieAuslieferung in die USA. "Ich habe nie daran gedacht, Kokain oderetwas anderes an irgendeinen Ort der Welt zu schmuggeln. Daher kannes auch keine Beweise dafür geben, dass ich dieses Verbrechenbegangen habe", sagte Santrich von der FARC-Partei dem "neuendeutschland" (Freitagausgabe). Er sieht das Verfahren gegen sich alsTeil einer Strategie gegen die FARC insgesamt: "Es ist eine neueForm, uns zu vernichten: diesmal nicht mit Bomben, sondern mittelseines medialen Krieges geringer Intensität, der strafrechtlichenVerfolgung und der Erniedrigung." Santrich war einer derFARC-Unterhändler für den Friedensvertrag, der 2016 zwischen derGuerilla und der Regierung in Bogotá geschlossen wurde. Der Vertragsteckt seiner Ansicht nach bereits im Sumpf der gescheitertenFriedensvereinbarungen: "Das können auch die mickrigenErrungenschaften wie die zehn Parlamentssitze der FARC und die vielenerlassenen Dekrete und Gesetze nicht wettmachen, weil sie nichtsGrundsätzliches lösen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell