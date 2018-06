neues deutschland: Vizeregierungschef Lederer: Rot-Rot-Grün in Berlin hat mehr bewegt als Große Koalition in fünf Jahren zuvor

Berlin (ots) - Berlins Vizeregierungschef Klaus Lederer(Linkspartei) sieht den rot-rot-grünen Senat auf einem guten Weg.»Diese Koalition hat in anderthalb Jahren in dieser Stadt mehrbewegt, als die Große Koalition davor in fünf Jahren«, sagte Ledererder in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«(Donnerstagausgabe). Der Vizeregierungschef, der als Senator auch dieBereiche Kultur und Europa verantwortet, äußerte sich angesichts derfür diesen Donnerstag geplanten Verabschiedung des Mobilitätsgesetzesim Abgeordnetenhaus.Rot-Rot-Grün habe sich in dem Koalitionsvertrag, der sehrumfangreich geworden sei, ein paar Dinge vorgenommen: Da gehöre dieMobilitätswende dazu, so Lederer. Der Vizeregierungschef betontegegenüber »nd«: Auch mit einer Linkskoalition müsse man versuchen,unterschiedliche stadtpolitische Gruppen anzusprechen - auch dieunterschiedlichen Sichten in der Stadt repräsentieren. Das bedeute:»Es geht darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dassIndividualverkehr mit Auto in der Stadt zurückgehen muss - aberdiejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind, nicht zu verprellen«,erklärte der Linksparteipolitiker. Außerdem gebe es im»innerstädtischen Raum eine riesengroße Unwucht zulasten vonFußgängern, Radfahrern und dem Öffentlichen Personennahverkehr«.Die kontroversen Debatten zum Mobilitätsgesetz, insbesondere jeneinnerhalb der Koalition zwischen SPD sowie Linkspartei und Grünen,bezeichnete Lederer als weniger klug: Solche Profilierungen aufKosten des Koalitionspartners gehen - »egal, welches Thema esbetrifft« - »immer schief«. »Dies schwächt die Koalition insgesamt,und in der Regel lohnt es sich auch für den Partner nicht, der dasprobiert.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell