neues deutschland: Verteidigung als Vorwand - über die Aufrüstungspläne der NATO

Berlin (ots) - Vertreter der NATO wollen den Anschein erwecken,als seien die Verteidigungsausgaben der meisten Mitgliedstaatenlediglich Peanuts. Die USA drängen auf höhere Investitionen ihrerPartner. Das Bundesverteidigungsministerium will dem gernenachkommen, um künftig unabhängiger agieren zu können. Das Ziel derNATO-Staaten, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militärauszugeben, wirkt auf den ersten Blick nicht sonderlich ehrgeizig. InWirklichkeit handelt es sich dabei jedoch um Hunderte MilliardenEuro. Russland und China, die für westliche Staaten als globaleKonkurrenten gelten, liegen trotz immenser Aufstockungen weit hinterdem nordatlantischen Militärbündnis zurück.Entscheidend ist die Frage, aus welchem Grund neues Kriegsgerätangeschafft werden soll. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hießes, dass man sich neben Kriseneinsätzen wieder stärker mit der»Landes- und Bündnisverteidigung« auseinandersetzen müsse. Damit istdie Ostflanke in Europa gemeint. Potenzieller Aggressor soll Russlandsein, obwohl der Kreml bisher keinerlei Anstalten gemacht hat, einenwahnwitzigen Konflikt direkt mit einem NATO-Staat zu suchen. DieTruppenverlegungen ins Baltikum dienen Staaten wie Deutschlandvielmehr dazu, die dortigen Bündnispartner eng an sich zu binden.Ernster dürfte es in den wirklichen Krisenregionen werden, in denendie Bundeswehr agiert. Zu Frieden und Entspannung hat deren Präsenznoch nirgendwo beigetragen.