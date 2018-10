neues deutschland: Vergessene Opfer - Kommentar zum Krieg Saudi-Arabiens gegen Jemen

Berlin (ots) - Dass Mitarbeiter der Vereinten Nationen so mancheTragödie zu sehen bekommen, lässt sich leicht vorstellen. Umsoeindringlicher sind deshalb die jüngsten Warnungen vor einerKatastrophe in Jemen, wo 14 Millionen Menschen - die Hälfte derBevölkerung - von Hunger bedroht ist: UN-Nothilfekoordinator MarkLowcock erklärte vor dem Sicherheitsrat, die Versorgungsknappheit indem kriegsgebeutelten Land sei so schockierend, dass sie alles, wasHelfer in ihrem Arbeitsleben je erlebt hätten, in den Schattenstellen könnte.Seit Monaten warnen Hilfsorganisationen vor den Folgen desgnadenlosen und brutalen Krieges Saudi-Arabiens gegen die Huthis, beidem auch die Versorgungsgrundlagen der Bevölkerung systematischzerstört werden, um diese zu zermürben. Interessieren tut es dieWeltgemeinschaft allerdings nicht, stattdessen läuft das Geschäft mitdem Regime blendend. US-Präsident Donald Trump ließ diesen SommerWaffen für 12,5 Milliarden US-Dollar an das Königreich verkaufen,Vorgänger Barack Obama machte es nicht anders, auch nicht, nachdemder Krieg 2015 begann. Und auch Deutschland verdient bestens anWaffenlieferungen an das Regime.Der ermordete saudische Journalist Jamal Khashoggi kritisierte denJemen-Krieg. Zwar ist der Aufschrei angesichts des Mordes an ihmbedeutend größer als der wegen der Verbrechen in Jemen, trotzdem eintbeide Fälle: Ernsthafte Konsequenzen muss der Waffenkunde erster Gütenicht befürchten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell