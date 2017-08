neues deutschland: Verdacht auf Untreue: Ermittlungen gegen Berliner LAGeSo-Chef Franz Allert eingestellt

Berlin (ots) - Die Ermittlungen gegen den Chef des BerlinerLandesamts für Gesundheit und Soziales (LAGeSo), Franz Allert, undacht seiner Mitarbeiter sind eingestellt worden. Das bestätigte eineSprecherin des LAGeSo am Freitagmittag der in Berlin erscheinendenTageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe). DieStaatsanwaltschaft hatte wegen möglicher Haushaltsuntreue ermittelt.Geprüft wurde, ob dem Land Berlin bei der Vergabe vonFlüchtlingsunterkünften finanzieller Schaden entstanden war. Das hatsich nicht bestätigt.Dem »neuen deutschland« liegt darüber hinaus ein entsprechendesSchreiben der Staatsanwaltschaft an einen der Betroffenen vom 14.August vor, der nicht namentlich genannt werden möchte. Das Schreibenwar am Donnerstag bei ihm eingegangen. »Mit großer Erleichterung habeich jetzt schriftlich bescheinigt bekommen, dass ich nichtstrafrechtlich belangt werde«, sagte er dem »neuen deutschland«.»Jetzt fragen wir uns alle: Wie konnte es dazu kommen?«Vorausgegangen war den Ermittlungen ein Wirtschaftsprüferberichtvom Frühjahr 2015, der Anzeichen dafür sah, dass »Grundsätze vonWirtschaftlichkeit und Sparsamkeit« verletzt worden seien. Daraufhinbat seinerzeit die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales unterMario Czaja (CDU) um Aufnahme von Ermittlungen durch dieStaatsanwaltschaft. Im September 2016 wurden die Wohnungen mehrererMitarbeiter durchsucht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell