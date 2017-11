neues deutschland: Ver.di: Neues Werkstattkonzept der BVG mitverantworlich für Zugausfälle bei der Berliner U-Bahn

Berlin (ots) - Im täglichen Betrieb fehlen den BerlinerVerkehrsbetrieben (BVG) derzeit Dutzende U-Bahn-Wagen. Die Folge: Zukurze Züge oder ganz ausfallende Fahrten. Hauptgrund dafür sei, dassdie BVG mit der planmäßigen Instandsetzung nicht hinterherkomme, sagtder für den Betrieb zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretär JeremyArndt im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Montagausgabe). Dabei gehe es vor allem um Arbeiten,die nach bestimmten Kilometerleistungen vorgeschrieben sind, so derGewerkschafter. »Es müssen Fahrzeuge in Größenordnungen abgestelltwerden, die dann logischerweise für den Verkehr nicht zur Verfügungstehen«, sagte Arndt. Das liege einerseits am hohen Alter derFahrzeugflotte, aber auch am neuen Werkstattkonzept. Das sei voneiner Unternehmensberatung im Auftrag der BVG entwickelt worden, umdie Effizienz zu steigern. »Tatsächlich haben die Maßnahmen dafürgesorgt, dass die Standzeiten der Fahrzeuge in den Werkstätten sichdrastisch erhöht haben«, erklärte Arndt im nd-Interview. Auch imBusbereich komme es zu Ausfällen. Bei einer planmäßigen Reserve von130 Bussen blieben regelmäßig 200 Fahrzeuge im Depot.»Wir haben das Gefühl, dass Hinweise auch auf gravierende Problemenicht ernst genommen werden«, sagte Arndt zum Verhältnis zwischenBeschäftigten und BVG-Führung. »Fahrzeug- und Personalmangel sindThemen, die auch die Allgemeinheit und die Fahrgäste betreffen, daherinformieren wir die Politik und die Öffentlichkeit über dieseMissstände«, so der Gewerkschafter weiter. »Wir erleben eine relativhohe Frustration«, beschreibt Arndt im nd-Gespräch die Stimmung unterden Mitarbeitern.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell