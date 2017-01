neues deutschland: VVN-BdA-Sprecher Ulrich Schneider: Für NPD-Verbot gibt es viele gute Gründe

Berlin (ots) - Der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgtendes Naziregimes - Bund der Antifaschisten, Ulrich Schneider, hält dasVerbotsverfahren gegen die NPD für unbedingt notwendig. "Wer die NPDlegitimiert, der akzeptiert damit auch die zunehmenden gewalttätigenAusschreitungen gegen Flüchtlinge und Menschen mitMigrationshintergrund, wie wir sie verstärkt in den vergangenenMonaten erleben mussten", schreibt der Antifaschist in einemGastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuedeutschland" (Montagsausgabe). Die Bundesländer könnten mit ihrem2013 eingereichten Verbotsantrag "mit vielen guten Gründen denverfassungswidrigen Charakter von Programmatik und Praxis" derNazipartei nachweisen. Doch schon heute diskutierten die Medien übereine angebliche Ablehnung und präsentierten Gründe, warum dasBundesverfassungsgericht (BVerfG) am 17. Januar nicht anders urteilenkönne, so Schneider, der auch Generalsekretär der InternationalenFöderation der Widerstandskämpfer ist. "Man hat fast den Eindruck,als solle mit diesen Spekulationen ein negatives BVerfG-Urteilpublizistisch vorbereitet werden."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell