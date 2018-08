neues deutschland: Umweltexpertin Kemfert: Heizöl, Diesel und Benzin müssen höher besteuert werden

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Die Emissionen von Treibhausgasen müssen nachAnsicht der Energieexpertin Claudia Kemfert "bis zur Mitte desJahrhunderts um 80 bis 95 Prozent sinken, um die schlimmstenAuswirkungen des Klimawandels zu vermeiden". Dies werde nur gelingen,"wenn die Wirtschaft nahezu vollständig dekarbonisiert wird",schreibt die Umweltökonomin vom Deutschen Institut fürWirtschaftsforschung in einem Beitrag für die Zeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). Das bedeute den "weitestgehendenVerzicht" auf die Verbrennung fossiler Energieträger, den Einsatzerneuerbare Energien und konsequentes Energiesparen.Statt "alte und schmutzige Kohlekraftwerke künstlich am Netz zuhalten", müsse der Kohleausstieg "heute eingeleitet werden und bis2030 abgeschlossen" sein, fordert die Leiterin der Abteilung Energie,Verkehr und Umwelt beim DIW Berlin. Statt "Gespensterdebatten umangeblich fehlende Stromleitungen und Speicherkapazitäten" zu führen,sollten Anreize für den Zubau lastnaher und dezentralerStromproduktion aus erneuerbaren Energien geschaffen werden.Zudem müsse die Besteuerung von Energie in Deutschland reformiertwerden. Eine konsequent auf Klimaschutz ausgerichtete Steuerreformsolle vor allem die Nutzung von Heizöl, Diesel und Benzin "deutlichunwirtschaftlicher" machen. Allein mit der Anhebung der Dieselsteuerauf das Niveau der Benzinsteuer könnten zusätzliche Steuereinnahmenvon bis zu neun Milliarden Euro generiert werden. DieseSteuereinnahmen könnten für den Umbau der Energienetze, die Förderungvon Elektroautos und ihrer Lade-Infrastruktur sowie zur Förderung desSchienenverkehrs und der energetischen Sanierung von Häusern genutztwerden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell