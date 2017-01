neues deutschland: Über den Cannabis-Beschluss des Bundestages

Berlin (ots) - Viele Schwerkranke, die bisher Cannabispräparatenur nehmen konnten, wenn sie einen Arzt fanden, der die wenigenzugelassenen Mittel verschreibt, und wenn sie die Kosten dafür selbsttragen, dürften aufatmen. Denn mit dem nun beschlossenen Gesetzkönnen neben den existierenden Fertigarzneien mit Cannabiswirkstoffenauch die getrockneten Pflanzenteile und Extrakte daraus verordnet undvon den Krankenkassen bezahlt werden. Eine grundlegende Neubewertungder Droge - wie etwa seit langem in den Niederlanden - ist mit derEntscheidung allerdings nicht verbunden. Im Gegenteil: DerSelbstanbau bleibt für Kranke verboten. Mit der Erstattung durch dieKrankenkassen sind vermutlich Einzelentscheidungen von Gerichtenhinfällig, die einkommensschwachen Patienten mit Multipler Skleroseden Anbau erlaubten. Ohnehin folgt der Bundestag nach jahrelangerDiskussion letztlich nur der veränderten Urteilspraxis der Gerichte,die schon viel früher in Einzelfällen zugunsten der Krankenurteilten, dass die medizinische Forschung Cannabis bei MultiplerSklerose, Krebs und chronischen Schmerzen längst als hilfreichesMedikament sieht. Cannabis ist nicht die erste und gewiss nicht dieletzte Droge, die mal als gefährliches Rauschgift, mal als Medikamentgesehen wurde: Einst in Hustenmitteln, wurde es von Heroin abgelöst,das nun wieder verboten ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell