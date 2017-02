neues deutschland: Über Barcelonas Solidarität mit Flüchtlingen

Berlin (ots) - Hunderttausende Menschen, die nicht für ihreeigenen Interessen, sondern für die Aufnahme von Flüchtlingendemonstrieren - wo hat man so etwas schon gesehen? Es sindunglaubliche Bilder, die uns aus Barcelona erreichten. Bilder voneiner Wucht der Mitmenschlichkeit, wie man sie bisher nicht erlebthat. Ganz egal, ob es 160000 Demonstranten waren, wie die Polizeimitteilte, oder bis zu einer halben Million, wie die Organisatorenerklärten: Der riesige Protestmarsch in der katalanischen Metropolezeigt, dass es sehr viele Menschen gibt, denen das Schicksal derFlüchtlinge nicht egal ist, die sie nicht als Last, Bedrohung oderpolitische Verhandlungsmasse betrachten. Barcelona liegt an der Küstedes Mittelmeers; an jenem Meer, in dem allein 2016 nach jüngstenSchätzungen etwa 5000 Menschen beim Versuch ertranken, in Europa einesichere Existenz zu finden. Zahlreiche europäische Regierungenverschließen die Augen davor; manche investieren lieber inmartialische Grenzsperren als in Flüchtlingsunterkünfte. Jeder istsich selbst der Nächste - die Moral ist, was den Umgang mitFlüchtlingen betrifft, in weiten Teilen Europas längst auf den Hundgekommen. Auch die spanische Regierung erfüllt ihre Zusagen zurAufnahme von Asylbewerbern bei weitem nicht. Dagegen wehrt sich nunein Aufstand der Anständigen, organisiert von unten. DerMassenprotest von Barcelona sollte Politiker in Madrid, Brüssel,Warschau, Budapest, Berlin und anderswo beschämen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell