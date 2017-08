neues deutschland: US-Sanktionen gegen Russland: Bundesregierung will Folgen für deutsche Wirtschaft im Dialog mit Washington abmildern

Berlin (ots) - Die Bundesregierung verzichtet offenbar auf eineharte Antwort auf die jüngsten Sanktionsbeschlüsse der USA gegenRussland, die auch Strafmaßnahmen gegen internationale Unternehmenoder Personen vorsehen, die sich den USA-Entscheidungen widersetzen.Stattdessen plant man in Berlin, die Folgen für deutsche undeuropäische Unternehmen durch einen »fortgesetzten Dialog und weitereAbstimmung mit der US-Administration« abzumildern, wie aus derAntwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, über diedie in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland"(Freitagausgabe) berichtet. Zum aktuellen Zeitpunkt sei demBundeswirtschaftsministerium noch unklar, welche Maßnahmen in den USA»auf der Basis des Gesetzes verhängt werden, die deutsche Bürger undUnternehmen betreffen«, heißt es in dem Schreiben zur Begründung derdeutschen Haltung. Konkrete Auswirkungen der US-Gesetzgebung auf diedeutsche Wirtschaft seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht belastbar zuermitteln. Die Zeitung zitiert den Vizefraktionsvorsitzenden derLinken Jan Korte mit den Worten, zwar könne niemand an einemHandelskrieg Interesse haben, »aber tatenlos zuzusehen, wenn dieserdurch eine 'America-First'-Politik eröffnet wird, wäre eineBankrotterklärung deutscher Außenpolitik«.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell