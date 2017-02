neues deutschland: Trumps atomares Wettrüsten: Die Schulden

Berlin (ots) - Präsident Trump will »seine« Atomwaffen nochstärker als sein Vorgänger Obama modernisieren und droht, mit Moskaugeschlossene strategische Abrüstungsverträge zu kippen. Dabei ist erzuversichtlich, dass Washingtons Verteidigungshaushalt das hergibt,denn: Die NATO-Partner »schulden uns viel Geld« und werden die USAdurch eigene höhere Rüstungsausgaben entlasten. Bisweilen ist es gut,wenn schlichte Geister Wahrheiten benennen. Ja, die NATO - und damitauch Deutschland - ermöglichen den USA, ein neues Wettrüstenloszutreten. Man kennt das. Ein anderer schlichter Geist namensRonald Reagan, der früher mal dort wohnte, wo Trump jetzt eingezogenist, hat die damalige Sowjetunion in den Ruin und die Welt an denAbgrund gerüstet. Und ja, die NATO und Deutschland schulden den USAetwas. Klare Worte nämlich. Das wichtigste lautetet: Nein! Wozu hatdas Bündnis sonst eigentlich eine nukleare Planungsgruppe? WillBerlin weiter nur die Anzahl der in der Eifel startbereitenBundeswehr-Jagdbomber melden, die US-Atomwaffen tragen können? Sodegradiert man sich zum hirnlosen Werkzeug und nimmt nicht ernst, wasKanzlerin Merkel gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagthat: »Russland liegt an unserer Außengrenze und ist für uns Nachbar.«Deshalb werde sie »nicht nachlassen, immer wieder dafür zu werben,dass wir mit Russland ein gutes Verhältnis hinbekommen - trotzunterschiedlicher Meinungen in vielen Fragen.« Und trotz Trump, oder?Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell