neues deutschland: Trumps Leisetreterei nach Charlottesville kommentiert: Gefangen am rechten Rand

Berlin (ots) - Eigentlich ist der US-Präsident ein Freund knapper,aber klarer Worte. Doch ausgerechnet nach der Ermordung einer jungenFrau in Charlottesville will ihm das nicht gelingen. Er laviertherum, verharmlost, spricht allgemein über »Gewalt von vielenSeiten«. Dass er dabei - wie so oft - Tatsachen verdreht, ist dasEine. Zugleich wird deutlich: Dieser Präsident kann sich nichtabgrenzen, ja nicht einmal absetzen vom rechten Rand derUS-amerikanischen Gesellschaft. In diesem trüben Sumpf, in dem sichauch die Alt-Right-Bewegung, Neonazis verschiedenster Art und derwieder aktivere Ku-Klux-Klan wohlfühlen, hat Trump seine Wähler.Zumindest jene, die noch immer zu ihm stehen, weil er versprochenhat, Amerika wieder groß und mächtig zu machen. Dass er damit jedochnur den weißen Teil der Gesellschaft gemeint hat, bewies er jabereits mit einigen Hass-Attacken gegen Menschen anderer Herkunft. ImLand und außerhalb. Unabhängig davon, was Trump selbst denkt - er hatsich als Präsident umgeben mit Rassisten wie Steve Bannon, der alsHetzer auf der »Breitbart«-Website Karriere machte - gegenMenschenrechte und Demokratie. Dass Trump nach massiver Kritik auchvon Republikanern dann twitterte, »Wir alle müssen jetztzusammenstehen«, denn »Wir sind alle zuallererst Amerikaner«, machtsein Verhalten noch abscheulicher. Mit einem Typen wie Trump kann mannicht zusammenstehen, wenn es darum geht, rechtsextremistischenTerror abzuwehren. Denn letztlich ist er - so oder so - ein Teildavon.