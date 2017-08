neues deutschland: Trumps Afghanistan-Erklärung kommentiert: Krieg ohne Camouflage

Berlin (ots) - Der Krieg ist nicht tot und soll es auch nichtsein, nicht in Afghanistan. Seit Montagabend wissen wir: Der Kriegdort wird noch lange weitergehen; zumindest solange die Strategie desWestens bleibt, wie von US-Präsident Trump verkündet. Die Deviseheißt Truppenaufstockung und damit Angriff. Vielleicht muss man Trumpsogar dankbar sein, denn er hat nolens volens Klartext gesprochen,räumt auf mit der Camouflage der Worte. Kein Formulierungsgeschwurbelmehr aus der Worthülsen-Werkstatt seines Vorgängers Obama, keinSchönreden mehr des Schlachthauses Afghanistan zum asiatischenDemokratiemodell. Ob er das Politgesäusel Obamas nur nicht beherrschtoder sich wie anderswo auch als Liebhaber der Brachialvariante gibt -einerlei. Der Krieg kann endlich das politisch korrekte Mäntelchen(»Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte«), das ihm derFriedensnobelpreisträger überhalf, wieder abwerfen. »Wir machen keineStaatenbildung mehr, wir töten Terroristen«, sagte Trump. Und esentspricht seiner ganz eigenen Logik, dass er darin sogar einen Wegfür Gespräche mit den »Terroristen« sieht: »Irgendwann, nach einemerfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht ein politisches Klimamöglich sein, das auch Elemente der Taliban in Afghanistaneinschließt.« Da schaudert's jeden Menschen. Die Bundesregierung hatsich damit aber nicht lange aufgehalten. Sie ließ schon am Dienstagwissen: Wir machen mit.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell