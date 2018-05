neues deutschland: Trump dreht den Spieß um: Kommentar zur jüngsten Attacke des US-Präsidenten gegen die Ermittlungen des FBI

Berlin (ots) - Angriff ist die beste Verteidigung, hat sich DonaldTrump gesagt und versucht nun, den Spieß umzudrehen. Denn jetzt sollauch gegen die Sonderermittler des FBI in der sogenanntenRussland-Affäre ermittelt werden. Das Feld ist vage abgesteckt: Manwill in Washington »allen Ungereimtheiten« nachgehen, die dieUntersuchungen der Bundespolizei und des Justizministeriums zumTrump-Wahlkampf und einer vermuteten russischen Beeinflussungbetreffen. Das Ziel ist um so eindeutiger - Diskreditierung derErmittlungen zu den Moskauer Verbindungen des damaligenrepublikanischen Spitzenkandidaten, die dem heutigen Präsidentenoffensichtlich mehr und mehr Kopfschmerzen bereiten. Die Flut seinerTweets zum Thema ist erfahrungsgemäß ein sicheres Indiz dafür. Zumalinzwischen auch noch eine mögliche Golf-Connection für illegaleWahlkampfhilfe hinzukommen könnte. Trumps Verschwörungstheorie,unermüdlich propagiert von rechten Medien wie Fox News, geht so: DieJustizorgane des Bundes haben sich von der Obama-Regierungmissbrauchen lassen, um seinen Wahlkampf aus politischen Gründen zuunterwandern. Gleichzeitig hätten sie gegenüber Verfehlungen seinerdemokratischen Konkurrentin Hillary Clinton große Nachsicht waltenlassen. Die angeblichen Beweise dafür sind bislang allerdings äußerstdünn. Aber das hat Trump ja noch nie abgehalten. Er will jetzt nureins - die schnellstmögliche Einstellung der Ermittlungen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell