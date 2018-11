Berlin (ots) - Bodo Ramelow (Die LINKE), Ministerpräsident vonThüringen, hatte am Dienstag für Irritationen in seiner Parteigesorgt. "Bild" hatte ihn unter anderem mit der Aussage zitiert, ersei im Bundesrat "grundsätzlich bereit, über die Aufnahme" vonTunesien, Algerien und Marokko (Maghreb-Staaten) in die Liste dersogenannten sicheren Herkunftsländer zu verhandeln. Am Mittwocherklärte dazu Günter Kolodziej, Sprecher der Erfurter Staatskanzlei,gegenüber dem "neuen deutschland": "Ein Antrag auf Aufnahme derMaghreb Staaten in die Liste der sicheren Herkunftsländer liegt imBundesrat nicht vor. Dessen ungeachtet hat die LandesregierungThüringens in der Vergangenheit entsprechenden Anträgen stets dieZustimmung verweigert und wird das auch in Zukunft nicht andershandhaben."Auf die Frage von "nd", ob Ramelow, wie von Bild zitiert, derAuffassung sei, dass von den Asylverfahren oft "die Falschen"profitierten, nämlich diejenigen, die "kommen, um unser Systemauszunutzen", verwies Kolodziej auf eine Erklärung desMinisterpräsidenten, die diese am Dienstagabend auf seiner Webseiteveröffentlicht hatte. Darin plädiert der LINKE-Politiker für ein"verlässliches Zweisäulensystem - aus Asylrecht und liberalenEinwanderungsregelungen". Wenn es ein solches gebe, werde das"Konzept der sicheren Herkunftsstaaten" obsolet. Dieses sei etabliertworden, "weil es bisher kein allgemeines, modernes Einwanderungsrechtgibt". Weiter betonte er, man müsse "verhandlungsbereit sein - ohnegleichwohl die Grundsätze unsere Rechtsstaats oder der Humanität zuzerstören". Eine Abschiebung in Tod oder Folter dürfe es nicht geben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell