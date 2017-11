neues deutschland: Suu Kyis Bemühungen um Demokratie kommentiert: Gegen die Macht der Generäle

Berlin (ots) - Der katholische Kardinal Charles Maung Bo ist eineder wenigen öffentlichen Personen, die sich in Myanmar für diemuslimische Minderheit der Rohingya aussprechen. Auf einemökumenischen Gottesdienst im Oktober machte er sich auch für Aung SanSuu Kyi stark: »In ihren zerbrechlichen Händen hält sie die Träumevon Millionen.« Nun hat die international in Kritik gerateneDe-facto-Regierungschefin zum ersten Mal zwei Rohingya-Dörfer imBundesstaat Rakhine besucht. Im Oktober hatte sie von internationalenBeobachtern noch Häme und Kritik für ihre Bemerkungen bekommen, ersteinmal herausfinden zu müssen, was in Rakhine überhaupt passiere.Unbeachtet blieb: Kurz darauf hat sie die Umsetzung der Empfehlungender Kommission veranlasst, die unter der Führung des ehemaligenUN-Generalsekretärs Kofi Annan ein Jahr lang Vorschläge zum Umgangmit dem Rohingya-Konflikt erarbeitet hat. Dass internationaleBeobachter Suu Kyi fallenlassen, hilft nur denjenigen, die vomKonflikt profitieren: den Generälen. Kritik an der Regierungschefinmuss weiterhin geäußert werden, genau wie die Forderungen nach einemRückkehrrecht der Geflüchteten, der Zulassung internationalerBeobachter in Rakhine-Staat und einer Reform desStaatsbürgerschaftsrechts, das die Rohingya diskriminiert. Nur: DieBemühungen genauso wie die limitierten Möglichkeiten Suu Kyis in derSituation nicht zu sehen, treibt sie in die Hände der Militärs. ZumLeidwesen des ganzen Landes.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell