neues deutschland: Strategische Partnerschaft - Kommentar zur Ankündigung von Donald Trump, die US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Von Anfang an war klar, dass die Allianz inNordsyrien zwischen der Selbstverwaltung von Rojava und derimperialistischen Macht USA rein taktischer Natur ist. Zuunterschiedlich sind die ideologischen Grundsätze beider Parteien,der Bündnispartner Türkei spielte für Washington schon immer diewichtigere geostrategische Rolle. Dies wussten auch politischbewusste Kurden - die zuvor übrigens auch mit Russland einePartnerschaft eingegangen waren, um in den Wirren des Kriegesüberleben zu können. Die Zusammenarbeit hielt bis zum türkischenEinmarsch in Afrin.Überraschend war für die Selbstverwaltung diesmal höchstens dervorschnelle Zeitpunkt der Abzugsankündigung. Entgegen der Behauptungvon Donald Trump ist der »Islamische Staat« schließlich noch nichtbesiegt. Um die Stadt Hadschin toben heftige Kämpfe, TausendeDschihadisten sind in Syrien weiter aktiv. Ein sofortigerTruppenabzug würde Stabilität und Sicherheit in der ganzen Regiongefährden. Auch sind durch diesen die - trotz aller Widersprüchezweifellos vorhandenen - Errungenschaften von Rojava akut in Gefahr.Egal, ob durch eine Invasion der Türkei oder einen aufgezwungenenschlechten Deal mit dem Assad-Regime.Von linker Seite jetzt an die USA oder Russland zu appellieren,ist so mühselig wie sinnlos. Die kurdische Bewegung trifft sowiesoeigene Entscheidungen. Ihre Vertreter haben jedoch stets betont, dassihre langfristigen strategischen Verbündeten die demokratischen undfortschrittlichen Kräfte in der Welt sind. Diese stehen nun auch inder Verantwortung, in der Stunde der Not die Revolution von Rojava zuverteidigen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell