Berlin (ots) - Gegen eine von Bayern geplante unbegrenztePräventivhaft für sogenannte Gefährder hat sich Jan Bockemühl,Vorsitzender der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen undStrafverteidiger, ausgesprochen. "Das Vorhaben erinnert mich anGuantanamo", sagte der Jurist der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). "Dort werdenMenschen seit Jahren aufgrund eines Verdachts ohne anwaltlichenBeistand und ohne Aussicht auf eine Gerichtsverhandlung gefangengehalten." Bockemühl befürchtet, die Präventivhaft solle im Jahr derBundestagswahl populistisch durchgesetzt werden. "Für die CSU geht esum 50 Prozent plus X. Und diese Prozente will sie offenbar bei derAfD holen."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell