neues deutschland: Stiftungsrat der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) diskutiert weitere Auslagerung der Medienbeschaffung

Berlin (ots) - Der Stiftungsrat der Zentral- und LandesbibliothekBerlin (ZLB) berät in seiner Sitzung Ende März darüber, dieBeschaffung seines Medienbestandes weiter auszulagern. Das bestätigteder Stiftungsratsvorsitzende Volker Heller der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Montagausgabe).»Film- und Musikbibliothek sind bisher nicht einbezogen worden in dieAusschreibung der Leistungen, das wird in Teilen verändert«, soHeller. Ist sich die Mehrheit des Stiftungsrats einig, könnte dieAuslagerung bereits Ende März beschlossen werden. Bereits 2014 hatteder Stiftungsrat entschieden, die Bücherauswahl einiger Bereicheteilweise an externe Dienstleister auszulagern, so an das ReutlingerUnternehmen ekz.bibliotheksservice und den GroßbuchhändlerHugendubel. Nutzer hatten damals 20.000 Unterschriften gegen dieNeustrukturierung gesammelt. Dennoch wurde der Beschluss Anfang 2016umgesetzt.Berlins Kultursentor Klaus Lederer (LINKE), der den Vorsitz desStiftungsrats innehat, sagte dem »nd«: »Wir sind uns der Problematikbewusst und werden selbstverständlich sehr genau hinsehen«. Allesweitere werde im Stiftungsrat selbst diskutiert. Die LINKE hatte inihrem Wahlprogramm zur Abgeordnetenhauswahl damit geworben, dieAuslagerung an die ekz zurückzunehmen.Die Gewerkschaft ver.di schätzt, dass 75 bis 100 Prozent derAuswahl ausgelagert werden. »Das Vorgehen der ZLB und der Politik istfür uns nicht nachvollziehbar«, sagte Jana Seppelt,Gewerkschaftssekretärin für Bibliotheken bei ver.di. »Warum werdenKompetenzen öffentlicher Einrichtungen in die Privatwirtschaftausgelagert, wenn man sie im Haus behalten kann?« Auch LotharBrendel, Personalratsvorsitzender im Stiftungsrat, kritisiert dasVorhaben: »Das ist die Zerrüttung einer Kultureinrichtung in Berlin.Es ist unglaublich, wenn ein Kultursenator der LINKEN da mitmischt.«