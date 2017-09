neues deutschland: Stadtentwicklungssenatorin Lompscher will mit Planungsrecht Verkauf von Bahngrundstücken an Spekulanten in Berlin verhindern

Berlin (ots) - Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher(LINKE) will mit dem Planungsrecht den Verkauf von Immobilien derDeutschen Bahn in der Hauptstadt zum Höchstpreis erschweren. »Man hatmit solchen Instrumenten die Chance, tatsächlich Spekulationen etwasentgegenzusetzen«, sagte Lompscher der in Berlin erscheinendenTageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe). Wegen der rasantsteigenden Baulandpreise hatte der rot-rot-grüne Senat zuletzt beimGüterbahnhof Köpenick angekündigt, eine sogenannteVorkaufsrechtsverordnung zu erlassen. »Sowohl die Bahn als auch derBund sind bei ihrer Liegenschaftspolitik immer noch demHöchstpreisprinzip verpflichtet. Deshalb können wir hier nur mitPlanungsrecht oder anderen städtebaurechtlichen Instrumenten deutlichmachen, dass die Planungshoheit bei der Kommune liegt«, so Lompscher.Die Stadtenwicklungssenatorin kündigte im »neuen deutschland« zudeman, auch bei den Bahnflächen am Westkreuz die Planungshoheit derKommune zu nutzen. Für den geplanten Park am Westkreuz inCharlottenburg soll jetzt der Flächennutzungsplan geändert werden, umdie Bahnfläche in eine Grünfläche umzuwandeln. »Und wenn ungeachtetdessen die Bahn zum Höchstpreis verkauft, muss der Käufer wissen,dass wir unsere Planungshoheit auch dort nicht aus der Hand geben«,erklärte Lompscher gegenüber »nd«. Ursprünglich wollte ein Investorauf dem Westkreuzgelände hochfliegende Wohnungsbaupläne verfolgen,eine Chance auf bezahlbaren Wohnraum besteht aber laut Senatorin andieser Stelle nicht. Der Deutschen Bahn - die zu 100 Prozent in derHand des Bundes liegt - gehören in Berlin noch zahlreicheLiegenschaften, unter anderem 400.000 Quadratmeter verpachteteKleingartenflächen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell