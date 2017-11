neues deutschland: Staatssekretär Flasbarth: Ins Ausland exportierte Kohle-Überkapazitäten verhageln Deutschland die Klimabilanz

Berlin (ots) - Die ins Ausland exportierten Kohle-Überkapazitätenverhageln Deutschland die Klimabilanz, sagt Jochen Flasbarth. DerStaatssekretär im Bundesumweltministerium kritisiert im Interview mitder in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Dienstagausgabe), dass die Bundesregierung noch nicht auf Kurs sei,das "ehrgeizige nationale Klimaziel von 40 Prozent bis 2020 zuerreichen". Bei der Weltklimakonferenz, die am Montag in Bonn begann,will Flasbarth sich mit dafür einsetzen, dass beim Erreichen derZiele aus dem Pariser Klimaabkommen nicht geschummelt werden kann.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell