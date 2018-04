neues deutschland: Sprecherin des Frauenvolksbegehrens in Österreich: Nur Bruchteil der Forderungen aus früherer Initiative umgesetzt

Berlin (ots) - Am Mittwoch endet die erste Phase einesFrauenvolksbegehrens in Österreich. 240.000 Menschen haben es bereitsunterschrieben, weit mehr als erforderlich. Im Interview mit der inBerlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe) erklärt die Sprecherin des Frauenvolksbegehrens,Andrea Hladky, die Hintergründe. So knüpfe das Volksbegehren an eineähnliche Initiative von vor 20 Jahren an, durch welche "sich einigeszum Positiven verändert" habe. "Aber das geht alles viel zu langsam.Gerade einmal eine Forderung wurde damals umgesetzt, die tatsächlicheGleichstellung von Frauen in der Verfassung", so Hladky. In demForderungskatalog des Frauenvolksbegehrens werden Maßnahmen wiekostenlose Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche, gleicherLohn für gleiche Arbeit oder die 30-Stunden-Woche vorgeschlagen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell