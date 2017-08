neues deutschland: Spitzentreffen zum Flughafen Tegel kommentiert: Große Gesten, wenig Text

Berlin (ots) - Ein Spitzentreffen der Flughafengesellschafter imPotsdamer Finanzministerium bis in die Nacht und dann der Vorhang zuund alle Fragen offen. Bleibt der Airport Berlin-Tegel möglicherweiseoffen, wenn der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld in Betriebgeht, oder ist ein Weiterbetrieb von Tegel unmöglich? GlaubtBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) weiter an dieMöglichkeit oder hat er eingesehen, dass es unmöglich ist? Die einensagen so, die anderen sagen so. Der große Spielraum fürInterpretationen ist kein Zufall. Wahrscheinlich ist er Absicht. Dennso kann und soll sich jeder Wähler heraussuchen, was ihm gefällt. Werdie Schließung von Tegel herbeisehnt, kann sich sagen, dass diepersönliche Ansicht von Dobrindt keine Rolle spiele. Wer weiterhin inTegel starten und landen möchte oder hofft, als Anwohner Schönefeldsvom Fluglärm etwas entlastet zu werden, wenn Tegel bleibt, der kannsich einreden, dass alles wieder offen ist - bis hin zu der schönenIllusion, dass der am besten geeignete, aber dennoch 1996 verworfeneFlughafenstandort Sperenberg doch noch eine Chance bekommen könnte.Allerdings spielen Kapazitätsengpässe, Fluglärm undKostensteigerungen bei diesem Theater nur Nebenrollen mit großenGesten und wenig Text. Hauptdarsteller Dobrindt als vermeintlichjugendlicher Held macht Wahlkampf und steht damit im Rampenlicht. InsRampenlicht wollen auch die, die ihm widersprechen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell