neues deutschland: Sperren für Topnationen erhöhen Chancen deutscher Gewichtheber

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG)schaut nach den Deutschen Meisterschaften verhalten optimistisch aufdie WM in Anaheim Ende November. Vor allem aufgrund der Sperren vonmehreren Topnationen wegen Dopingenthüllungen im Zuge von erneutgetesteten Proben der Olympischen Spiele 2008 und 2012 rechnetBundestrainer David Kurch mit besseren Ergebnissen als in derjüngeren Vergangenheit. "Bei neun gesperrten Nationen sind wirnatürlich aussichtsreicher im Wettkampf", sagte Kurch im Gespräch mitder in Berlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). "Gewichtheben wird aber überall aufder Welt betrieben, es gibt noch genügend andere Nationen, und wirmüssen schon unser Topniveau auf die Bühne bringen, wenn wir etwaserreichen wollen."Dass so viele die Sportart prägenden Länder wie Russland, Chinaund Kasachstan nun fehlen werden, bewertet der Bundestrainer eherpositiv denn als Abwertung des Wettbewerbs. "Es ist gut, dass imAntidopingkampf klare Kante gezeigt wird. Es ist ein Schritt in dierichtige Richtung, weil unser Sport fair betrieben werden soll. Undwir leben mit dem Ruf, dass unsere Sportart verseucht sei." Ob sie eswirklich ist, will Kurch nicht abschließend beurteilen. "Es gibtimmer schwarze Schafe, nicht nur im Gewichtheben, aber es gilt auchimmer die Unschuldsvermutung, so lange nichts bewiesen ist. Trotzdemist offensichtlich, dass einige betrogen haben."