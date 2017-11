neues deutschland: Sozialpsychologe Vinnai: Privateigentum lässt das soziale Wesen des Menschen verkümmern

Berlin (ots) - Der Sozialpsychologe Gerhard Vinnai fordert eineneue Kritik des Privateigentums. Im Gespräch mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe) sagteer: "Das Privateigentum trennt zwischen Mein und Dein. Dadurch wirddie eigene Welt von der Welt des anderen abgetrennt, was sozialeSolidarität und gemeinsames soziales Handeln sehr erschwert und dassoziale Wesen des Menschen verkümmern lässt." Zwar bedeutePrivateigentum für seine Besitzer gewisse Freiheiten - nicht zuletztdie "Freiheit des Konsums" -, Sicherheit und Schutz. Doch gehe dieKonzentration von Privateigentum immer mit der Enteignung vielereinher. "Im produzierenden Gewerbe, in der Landwirtschaft oder imHandel werden Kleinbetriebe zunehmend durch Großbetriebe aus dem Feldgeschlagen, was ihrer Enteignung gleichkommt." Dabei habe die Psychemit ihrer engen Bindung an das Privateigentum auch gegensätzlicheDimensionen, wenn etwa die kollektive, rauschhafte "Brüderlichkeitder Fußballarenen" als attraktiv erfahren werde. Darin stecke einPotenzial, das sich etwa in den Kämpfen um öffentliche Räumeentfalte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell