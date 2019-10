Berlin (ots) - Sozialpolitikexperte Stefan Sell kritisiert dasVorhaben von Arbeitsminister Hubertus Heil zum besseren Schutz vonPaketboten als unzureichend. "Wenn man das jetzige Gesetz alsDurchbruch verkauft, hält man den Leuten eine Illusionsmöhre hin",sagte der Professor für Sozialpolitik der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe) zu dem amDonnerstag in erster Lesung in den Bundestag eingebrachten"Paketboten-Schutz-Gesetz". Mit seinen Ankündigungen zum Gesetzerwecke der Arbeitsminister fälschlicherweise die Hoffnung, dassdamit die Arbeitsbedingungen der Zusteller verbessert werden. "Dabeigeht es im Gesetz weder um angemessene Löhne, noch um dieArbeitszeit, sondern nur um Sozialbeiträge", sagte Sell.Der Arbeitsmarktexperte kritisierte, dass im Gesetz keinzusätzliches Personal für den Zoll vorgesehen sei: "Um einen Betrugüberhaupt nachweisen zu können, braucht es Kontrollen." Zudem bietedas Gesetz Unternehmen über die Unbedenklichkeitsbescheinigung undden Nachweis einer unabhängigen Eignungsprüfungen "zweiSchlupflöcher", sich von der Haftung freizukaufen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell