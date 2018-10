neues deutschland: Solidarische Grundeinkommen: Besser als das Hartz-IV-System

Berlin (ots) - Endlich wird es konkreter. Zwar sind noch einigeChefgespräche zwischen dem Ideengeber, Berlins RegierendemBürgermeister Michael Müller, und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil(beide SPD) anhängig - aber dass das Solidarische Grundeinkommennicht nur ein Salonthema bleibt, sondern wohl bald in der Praxisgetestet wird, ist zu begrüßen. Wie jedes Projekt, das Menschen ausder Arbeitslosigkeit heraushelfen soll, ist auch das SolidarischeGrundeinkommen unterstützenswert.Natürlich ist der Name irreführend. Mit einem bedingungslosenGrundeinkommen hat die Idee Müllers wenig gemein. Vielmehr handelt essich um so etwas wie einen aufgebrezelten ÖffentlichenBeschäftigungssektor, den es in Berlin bis 2011 gab. Das Prinziplautet weiter: Wer für die Gesellschaft wichtige Arbeit leistet,bekommt ein solidarisches Einkommen zurück. Doch diesmal sollen diezu schaffenden Jobs nicht nur auf zwei Jahre befristet, sondernunbefristet sein. Und der Lohn für die sozialversicherungspflichtigenStellen wird deutlich höher ausfallen, möglicherweise werden künftigsogar Tariflöhne gezahlt und nicht nur der Mindestlohn.Anders als beim repressiven Hartz-IV-System mit seinem Fordern und(wenig) Fördern, baut das Solidarische Grundeinkommen aufFreiwilligkeit auf. Bei aller berechtigten Detailkritik ist esdeshalb gut geeignet, endlich den Anfang vom Ende desHartz-IV-Systems einzuleiten, den die Mehrheit in diesem Land seitLangem fordert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell