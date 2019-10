neues deutschland: Skin-Regisseur Guy Nattiv: Ich fühle mich in der heutigen Welt nicht mehr sicher als Jude

Berlin (ots) - Der am Donnerstag in den deutschen Kinos gestarteteSpielfilm "Skin", der auf einer wahren Geschichte beruht, erzählt dieGeschichte einer Läuterung: Ein einst militanter US-amerikanischerNeonazi schwört Rassismus und Gewalt ab. Im Gespräch mit der inBerlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Freitagsausgabe) erzählt der israelische Regisseur Guy Nattiv vonden Dreharbeiten und davon, wie er die Idee für den Film bekam: "Ichbin Enkel von Holocaust-Überlebenden, mütterlicherseits undväterlicherseits. Und es hat mich sehr berührt, dass ein Mensch, derSkinhead und Neonazi war, diese physische und mentale Verwandlungdurchgemacht hat." Die politische Situation der USA unter PräsidentDonald Trump kommentiert der Regisseur wie folgt: "Ich fühle mich inder heutigen Welt nicht mehr sicher als Jude. Schauen Sie sich nurdas Massaker in Pittsburgh an. Das ist unfassbar. In was für eineWelt bringe ich mein Kind? Der Hinterhof der USA wird gerade zumVorderhof. Trump wird das ganz sicher nicht verändern."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell