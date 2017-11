neues deutschland: Sexualforscher Kurt Starke: #MeToo-Debatte reduziert Menschen auf ihre Geschlechterrolle

Berlin (ots) - Der renommierte Sexualforscher Kurt Starke hat sichkritisch zur #MeeTo-Debatte über sexuelle Übergriffe und Gewaltgeäußert. Unter dem Titel "Neun heikle Hypothesen" setzt er sich inder Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwoch-Ausgabe) mit denunterschiedlichen Wahrnehmungen dieses Problems auseinander. "Dievorherrschende #MeToo-Bewertung", so Starke, "hat einenemanzipatorischen Anspruch, ist frauenzugewandt undstrukturanalytisch teilweise stark. Zugleich hat sie gelegentlichnicht nur einen männerfeindlichen, sondern auch einenfrauenfeindlichen und altklassisch sexualfeindlichen Akzent." Starkekritisiert die Reduzierung von Menschen auf ihre Geschlechterrolleund die damit verbundene Festigung überholter Bilder von Mann undFrau. Zudem laufe der #MeToo-Diskurs Gefahr, komplexePersönlichkeiten auf Opfer und Täter zu reduzieren. "Der Wirbel um#MeToo", so Starke weiter, "wird als mediale Show aufgefasst, dierasch verblüht und nichts Wesentliches verändert." An den Grundfestenindessen werde nicht gerüttelt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell