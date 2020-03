neues deutschland: Schwacher Start bei Berliner Förderprogramm zum Austausch von Ölheizungen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Das von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr undKlimaschutz aufgelegte Förderprogramm zur Umstellung von Ölheizungen aufklimafreundlichere Energieträger ist bisher auf wenig Resonanz gestoßen. ZumStand 20. Februar sind von der zuständigen landeseigenen Investitionsbank Berlingerade einmal 30 Förderanträge für den Ersatz von Ölheizungen bewilligt worden.Von den sechs Millionen Euro Fördermitteln, die auch für energetischeSanierungsberatungen bis Ende 2021 zur Verfügung stehen, sind seit Programmstartim November 2019 erst knapp 48.000 Euro abgerufen worden. Das geht aus derAntwort der zuständigen Senatsverwaltung auf eine Schriftliche Anfrage hervor,die der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" vorab vorliegt."Wir sehen bei diesem Förderprogramm wieder das typische Problem bei Maßnahmendes Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms", sagt Michael Efler, Sprecherfür Energie- und Klimapolitik der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, der dieparlamentarische Anfrage gestellt hatte, zu "nd". "Wenn es so weitergeht, werdenwir auf einem erheblichen Teil der Fördersumme sitzen bleiben", befürchtetEfler.Laut Investitionsbank Berlin "entspricht der bisherige Verlauf den angelegtenErwartungen". Sie geht davon aus, dass die Fördersumme bis Ende 2021 ausgegebensein wird. Geschätzt gibt es in der Hauptstadt rund 66.000 Ölheizungen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4545930OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell