neues deutschland: Schulden gegen den Aufstand - Kommentar zu den Millionen-Versprechungen des französischen Präsidenten Macron und die Folgen für die EU

Berlin (ots) - Die Regierenden in Frankreich verhalten sichderzeit ähnlich wie ihre Kollegen in Italien: Um die unzufriedenenTeile der Bevölkerung ruhig oder zumindest ruhiger zu stellen,verteilen sie ein paar Milliarden Euro. Da sie gleichzeitig keineechte Umverteilung von Reich zu Arm starten wollen, setzen sie aufhöhere Neuverschuldung. Das bringt sie in Konflikt mit denHaushaltsvorgaben der Europäischen Union - gegen Italien läuftbereits ein Verfahren wegen übermäßigen Defizits, Frankreich dürftenächstes Jahr an der Reihe sein. Der Konflikt mit der EU oder dieAussicht darauf lässt italienische und französische Anleihen an denFinanzmärkten fallen, spiegelbildlich erhöhen sich die Zinsen, diedie Staaten auf ihre Schulden zahlen müssen. Das wiederum droht dieFinanzsituation der Länder zu verschlechtern.Die Situation zeigt das ganze Elend, in dem die EU und ihreMitgliedsstaaten derzeit stecken. Weder wird der Wirtschaft großgeholfen noch der sozialen Gerechtigkeit Genüge getan, was dieUnzufriedenheit der Bevölkerung auf absehbare Zeit nicht mindernwird. Gleichzeitig ist die EU-Kommission dazu gezwungen, immer neueDefizitverfahren einzuleiten, um die Gültigkeit von vereinbartenSchuldengrenzen zu gewährleisten, deren Sinnhaftigkeit weiträumigangezweifelt wird. Zufrieden können eigentlich nur die Investoren anden Finanzmärkten sein. Zwar wird immer wieder kolportiert, sie»sorgten« sich wegen der steigenden Schulden. Tatsächlich aber bietetihnen der Konflikt zwischen EU und Mitgliedsstaaten jede MengeMaterial zur profitablen Spekulation.