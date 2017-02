neues deutschland: Schönes Wetter kann man nicht essen - über die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder

Berlin (ots) - Die Gewerkschaften machen mit Streiks Druck, bevoram Donnerstag die Verhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaftdeutscher Länder (TdL) und den Gewerkschaften in die dritte undvermutlich letzte Runde gehen. Die Forderungen der Gewerkschaftenliegen seit Mitte Dezember auf dem Tisch. Die TdL wird erst zurdritten Runde ein Angebot vorlegen.Dem Vernehmen nach verlaufen die Verhandlungen konstruktiver alsin den Vorjahren, was auch am neuen TdL-Vorsitzenden Peter-JürgenSchneider, Finanzminister von Niedersachsen, und seinemStellvertreter, dem Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen,liegen dürfte.Die Rhetorik am Verhandlungstisch sei weniger konfrontativ, manmacht eher einen auf Schönwetter als unter Hartmut Möllring. Da warenVerhandlungen auch ohne neuen Termin abgebrochen worden. Wenn dieGewerkschaften mit Warnstreiks gedroht hätten, habe Möllring mit»Dann macht doch!« reagiert.An den Forderungen der Beschäftigten ändert das schöne Wetter abernichts. Sie wollen mehr, das hat die Beteiligung an den Warnstreiksgezeigt. Die TdL täte gut daran, den Forderungen nachzukommen. DieKassen sind gefüllt wie lange nicht, und die Beschäftigten blickenneidvoll auf ihre KollegInnen in der Privatwirtschaft oder imBundesdienst, die besser verdienen. Die Nachwuchsprobleme, die esschon gibt, könnten sich noch verschärfen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell