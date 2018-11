neues deutschland: Schande! - Kommentar zu Friedrich Merz' Angriff auf das individuelle Asylrecht im Grundgesetz

Berlin (ots) - Dass Friedrich Merz zu klug ist, wissentlichUnwahrheiten in die Welt zu setzen, davon kann man ausgehen. Beiseinem Angriff auf das individuelle Asylrecht im Grundgesetz tut eres dennoch. Die Pflicht zur Gewährung des Rechts auf Asyl ist allenMitgliedern der UNO über die Menschenrechtscharta und allenUnterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention auferlegt. Also rund150 Staaten, darunter Deutschland. Die eingegangenen Verpflichtungenverbieten eine Rückschiebung von Verfolgten und legen Normen fest,wie diese definiert werden. Die Pflichten gehen sogar über denAsylgrundsatz im deutschen Grundgesetz hinaus, erheben neben derpolitischen Verfolgung zum Beispiel die Verfolgung von Menschen wegenihrer »Religion oder Rasse« in den Rang eines Asylgrundes.Was Deutschland von anderen Ländern einzig unterscheidet, ist dieTatsache, dass das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ihm -und nur ihm - nach dem Zweiten Weltkrieg von den Siegermächten alsVerfassungsgrundsatz auferlegt wurde. Diese Alleinstellung stelltMerz nun zur Debatte, so, als sei sie irgendwann eine Geste desGroßmuts gewesen. Dies muss man dann wohl als Versuch deuten, diehistorische Verantwortung für die Gräuel dieses Krieges abstreifen zuwollen, in dessen Folge Millionen Menschen entwurzelt wurden und alsFlüchtlinge in die Welt geworfen waren, in der sie nur zu einemkleinen Teil willkommen waren. Björn Höcke hat den Asylparagrafenbisher nicht als ein Denkmal der Schande bezeichnet, Friedrich Merzist nahe dran.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell