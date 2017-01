neues deutschland: Schäubles Diktat - über die geplanten Studiengebühren in Baden-Württemberg

Berlin (ots) - Auf den ersten Blick ist die Schuldige für dieWiedereinführung von Studiengebühren in Baden-Württemberg klar zubenennen: Stuttgarts grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.Schließlich stammt die Idee von ihr und sie hat den Plan, von dem sievor gut einem halben Jahr erstmals öffentlich sprach, konsequentweiterverfolgt. Auf den zweiten Blick ist die Frage der Schuld schonnicht mehr so einfach zu beantworten. Sicher, Bauer trägt dieVerantwortung dafür, dass demnächst Studenten aus Nicht-EU-Länderngehörig zur Kasse gebeten werden; die Schuld aber trägt dieBundesregierung, namentlich Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU).Der hält unbeirrt an der sogenannten Schuldenbremse und der»schwarzen Null« fest. Hierdurch fehlt Ländern und Kommunen das Geldfür notwendige Investitionen.Die Grünen in Baden-Württemberg haben den Weg gewählt, der dengeringsten Widerstand verspricht: Zur Kasse gebeten wird nur einevergleichsweise kleine Gruppe, die zudem überwiegend aus Personenbesteht, die eher sozial privilegiert sind. Gleiches gilt auch fürdie zweite Gruppe des betroffenen Personenkreises: jene, die einZweitstudium aufnehmen wollen.Fraglich ist, dass die Uni-Maut den gewünschten Erfolg bringt -denn viele der Betroffenen, die trotzdem in Deutschland studierenwollen, werden sich künftig für ein Studium in einem anderenBundesland entscheiden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell