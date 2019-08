neues deutschland: Salvinis Wegbereiter/Aert van Riel über das Scheitern der Koalition in Italien

Berlin (ots) - Die Fünf-Sterne-Bewegung hat die rechte Legaunterschätzt. Diese hat in der italienischen Koalition nicht dieRolle des braven Juniorpartners eingenommen, sondern in der Regierungden Ton angegeben. Die härteren Strafen für Menschen, die Geflüchteteim Mittelmeer retten und nach Italien bringen wollen, sowie ein neuesGesetz, welches das Tragen von Helmen, Mützen und Kapuzen zum Schutzbei Demonstrationen verbietet, gehen auf das Konto der Lega. IhrAnführer und Innenminister Matteo Salvini hat seine Popularitätsteigern können und will das Bündnis mit den Sternen zu Fall bringen.Nach Neuwahlen muss man das Schlimmste befürchten. Denn dierechtsradikalen Parteien sind in Italien auf dem Vormarsch. Bei derEU-Wahl im Mai erreichten die Lega, Silvio Berlusconis Forza Italiaund die faschistischen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) zusammenfast 50 Prozent der Stimmen. Es ist also durchaus möglich, dassItalien bald von einem rechten Block regiert wird. Die Fünf Sternehätten diese Entwicklung wohl verhindern können, wenn sie sich nachder Parlamentswahl im vergangenen Jahr für ein Bündnis mit derMitte-links-Partei Partito Democratico (PD) entschieden hätten. Dochdie Sterne hatten dies abgelehnt, weil sie sich als Bewegung gegendas alte »Establishment« sehen. Offensichtlich herrscht in Italiennoch immer eine entsprechende Stimmung. Nun ist der Weg bereitet fürein neues »Establishment«, das Hass auf Minderheiten verbreitet undsich mal mehr und mal weniger offensichtlich an dem früherenFaschisten-Führer Benito Mussolini orientiert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell