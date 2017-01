neues deutschland: Saatgut-Aktivist Härlin: Fluch und Segen des Internets liegen dicht beeinander

Berlin (ots) - "Fluch und Segen des Internets liegen auch in derLandwirtschaft in vielen Fällen dicht beieinander." Zu diesemdurchwachsenen Fazit kommt Benedikt Härlin, Leiter der europäischenSaatgutinitiative "Save our seeds" beim Gespräch mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). DieSegnungen der digitalen Landwirtschaft wie exaktere Informationenüber Wetter, Bodenbeschaffenheit, Schädlinge oder die notwendigeMenge an Düngemitteln würden wieder aufgewogen durch die Gefahren derneuen Technik. Die Daten würden bei Privatunternehmen gespeichert,Kleinbauern ohne die notwendige Technik vom Agrarmarkt ausgegrenzt:"Wenn Informationen zu Privateigentum werden, das Landwirtenvorenthalten werden kann. Wenn die Daten über ihr eigenes Stück Landgar nicht mehr ihnen gehören und die Pflanzen, die sie anbauen, nurnoch von Baysanto geleast werden. Und wenn der Preis, zu dem sie ihreProdukte verkaufen, von Maschinen ausgespuckt wird, auf die siekeinen Einfluss haben, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, an demwir uns fragen werden, ob die digitale Leibeigenschaft wirklich einFortschritt ist, oder ob wir uns kulturell und sozial bereits wiederauf dem Weg in ein neues Mittelalter befinden", so Härlin.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell