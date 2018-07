Berlin (ots) - Der griechische SYRIZA-Politiker Giorgos Chondroskritisiert den Austritt der französischen Linkspartei Parti de Gaucheaus der Europäischen Linkspartei scharf. "Das bedeutet ein Desasterfür die Linke", sagte Chondros im Interview mit der Tageszeitung"neues deutschland" (Dienstagausgabe). Manche linke Kräfte stellten"das Überleben der eigenen Partei über das gemeinsame Interesse derBevölkerung, aber auch über das gemeinsame Interesse der Linkenstellen". Wenn linke Parteien den Weg zurück zur nationalenEingrenzung, zur eigenen Grenze wählten, träffen sie sich mit denkonservativen oder populistischen Kräfte Europas, die für genaudasselbe plädieren. "Das wäre ein großer strategischer undpolitischer Fehler, gerade in einer Zeit, wo die rechten Kräfte imAufwind sind", so Chondros. Der SYRIZA-Politiker weist die Vorwürfeder französischen Linkspartei zurück, seine Partei stehe als Synonymfür Austerität. Chondros warnt davor, das Ende des Kreditprogrammsals das Ende der Krise in Griechenland zu sehen. Stattdessen müssejetzt damit begonnen werden, das Land umzustrukturieren und wiederaufzubauen. Angesichts des Rechtsrucks in Europa fordert Chondros,"eine europäische Diskussion darüber zu beginnen, nicht nur unter denLinken, sondern insgesamt unter den progressiven Kräften, welcheAlternative wir in diesen für Europa schwarzen Zeiten anbieten".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell