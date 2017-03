neues deutschland: SPD-Spitzenkandidatin an der Saar Anke Rehlinger: Scheitern der Riester-Rente zwingt zur Änderung des Systems

Berlin (ots) - Anke Rehlinger, SPD-Spitzenkandidatin zurLandtagswahl im Saarland am 26. März, bekennt sich zur Verantwortungder SPD für Fehlentwicklungen der Agenda 2010. "Lasst uns Fehler, diewir gemacht haben, auch als Fehler bezeichnen, um sie ändern zukönnen", sagte Rehlinger in einem Interview der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Essei nie einfach, Fehler einzugestehen. Es gehe allerdings nichtdarum, "wer mal wann was falsch entschieden hat". Sie unterstellekeinen bösen Willen etwa beim Thema sinkender Renten. "Es ist nichtentscheidend, auf Grund vielleicht welcher falschen Annahmen man aufdie Riester-Rente gesetzt hat. Nachdem sie als Mittel versagt,Kapitalausgleich für sinkende gesetzliche Renten zu sein - muss mandas System ändern und kann die Renten nicht weiter sinken lassen."Zur Frage, warum die SPD trotz struktureller Mitte-Links-Mehrheitim Bundestag wie auch im saarländischen Landtag nicht sofort mit derBehebung sozialer Ungerechtigkeiten beginne, meinte Rehlinger:"Verlässlichkeit ist auch ein Wert in der Politik. Und vereinbarteKoalitionen zu brechen, das wäre kein guter Stil. So macht man keinePolitik, weder im Land noch im Bund."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell