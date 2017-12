neues deutschland: SPD-Linke kritisiert Blockadehaltung der Union in vier Jahren Großer Koalition

Berlin (ots) - Der SPD-Verein Forum Demokratische Linke 21 (DL 21)hat kurz vor dem Beginn der schwarz-roten Sondierungsgespräche einekritische Bilanz der vergangenen vier Regierungsjahre mit der Uniongezogen. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagsausgabe). Der Zeitung liegt eine E-Mail anMitglieder und Unterstützer der DL 21 vor, in der diverse Themen ausdem Wahlprogramm der Sozialdemokraten, Auszüge aus demKoalitionsvertrag und die tatsächliche Umsetzung dieser Vorhabenaufgelistet wurden. Die SPD-Linken bemängeln etwa, dass dieSolidarrente eigentlich vereinbart, aber beim Koalitionsgipfel imMärz 2017 begraben worden sei. Zudem bleibe der Anteil von Frauen inden Vorständen großer Unternehmen nach dem schwarz-roten Kompromisszur Geschlechterquote viel zu gering. Diese Bilanz soll nun Grundlagefür die linken Sozialdemokraten in den Debatten über den möglichenEintritt der SPD in eine erneute Große Koalition sein. "Wir werbenfür unsere Haltung No GroKo", heißt es in dem Schreiben derDL-21-Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell