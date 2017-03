neues deutschland: Rot-Rot in Brandenburg findet Lösung für abschiebebedrohte Afghanen

Berlin (ots) -Für die afghanischen Flüchtlinge im Land Brandenburg, denen dieAbschiebung in die gefährlichen Verhältnisse ihrer Heimat droht, hatdie rot-rote Koalition in Brandenburg auf Drängen der Linksfraktioneine Lösung gefunden. Das berichtet die in Berlin erscheinendeTageszeitung »neues deutschland« (Freitagausgabe). Für dieLandtagssitzung an diesem Freitag wurde eine gemeinsamerEntschließungsantrag von LINKE und SPD entworfen, wonachErmessensspielräume genutzt werden sollen, um den weiteren Aufenthaltin Brandenburg zu ermöglichen. Die Landesregierung wird demnachgebeten, darauf hinzuwirken, dass die Ausländerbehörden derLandkreise und kreisfreien Städte »im Rahmen einer sorgfältigenEinzelfallprüfung« die Ermessensspielräume des Aufenthaltsrechtsnutzen. Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen, Arbeit haben undSteuern zahlen, würden dann nicht abgeschoben. Auch Indizien für einegute Integration - beispielsweise die Frage, ob Kinder sich in derSchule wohl fühlen - würden eine Rolle spielen. Nur bei schwerenStraftaten müssten Afghanen befürchten, abgeschoben zu werden.Das angepeilte Vorgehen entspreche der in Brandenburg bereitsüblichen Verfahrensweise für Flüchtlinge, die Opfer rechter Gewaltgeworden sind, erläuterte die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige(LINKE) dem »neuen deutschland«. Das nun vereinbarte Ausnutzen vonErmessensspielräumen hilft den Afghanen langfristig mehr als ein vonden Grünen beantragter Abschiebestopp. Dieser ist auf maximal dreiMonate begrenzt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell