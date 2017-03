neues deutschland: Rot-Rot in Brandenburg findet Lösung für abschiebebedrohte Afghanen

Berlin (ots) - Für die afghanischen Flüchtlinge im LandBrandenburg, denen theoretisch die Abschiebung in die gefährlichenVerhältnisse ihrer Heimat droht, hat die rot-rote Koalition inBrandenburg auf Drängen der Linksfraktion eine Lösung gefunden. Dasberichtet die in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neuesdeutschland« (Freitagsausgabe). Für die Landtagssitzung an diesemFreitag wurde eine gemeinsamer Entschließungsantrag beider Parteienentworfen, wonach Ermessensspielräume genutzt werden sollen, um denweiteren Aufenthalt in Brandenburg zu ermöglichen. DieLandesregierung wird demnach gebeten, darauf hinzuwirken, dass dieAusländerbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte »im Rahmeneiner sorgfältigen Einzelfallprüfung« die Ermessensspielräume desAufenthaltsrechts nutzen. Es würde dann beispielsweise nichtabgeschoben, wer eine Ausbildung macht, Arbeit hat, Steuern zahlt.Auch Kinder, die sich in der Schule wohl fühlen und andere Indizienfür eine gute Integration würden eine Rolle spielen. Nur bei schwerenStraftaten müssten Afghanen befürchten, hinausgeworfen zu werden. Dasangepeilte Vorgehen entspreche ganz genau der bereits jetzt inBrandenburg üblichen Verfahrensweise für Flüchtlinge, die Opferrechter Gewalt geworden sind, erläuterte die LandtagsabgeordneteAndrea Johlige (LINKE) dem »neuen deutschland«. Die Linksfraktionstand unter Zugzwang, da die Grünen einen Abschiebestopp beantragthatten, der auf der Tagesordnung der Landtagssitzung an diesemFreitag steht. Die Grünen hätten die LINKE vorgeführt, wenn dieLinksfraktion sich eventuell genötigt gesehen hätte, ausKoalitionsdisziplin gegen ihre eigene Überzeugung zu stimmen. Durchdie Einigung mit der SPD ist diese Gefahr jedoch gebannt. Das nunvereinbarte Ausnutzen von Ermessensspielräumen hilft den Afghanenlangfristig mehr als die Verhängung eines Abschiebestopps. Denn einAbschiebestopp wäre auf maximal drei Monate begrenzt gewesen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell